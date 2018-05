Neymar estaria construindo espaço para se casar com Bruna Marquezine

04/05/2018 | 13:11



Maio começou e com ele oficialmente o mês das noivas toma conta do calendário em 2018. Meghan Markle e Príncipe Harry sobem ao altar no próximo dia 19, mas outra união talvez chegue para desbancar o casamento real como casório do ano!

Segundo o colunista Leo Dias, Neymar já estaria com uma locação, construindo o espaço onde pretende se casar com Bruna Marquezine! Pois é, será que agora os dois sobem ao altar?

E o destino do casamento que promete bombar é também bem conhecido dos dois: Fernando de Noronha. Foi lá, durante o último Réveillon, que Bruna e Neymar assumiram que tinham retomado o romance, deixando todo mundo animado para o ano de Copa!

Enquanto a novidade não se confirma, os dois aproveitam o período do jogador no Brasil, já que ele está se recuperando de uma cirurgia no pé.