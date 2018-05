Felipe Neto revela a única coisa que não faria por dinheiro ou visualizações no YouTube

04/05/2018 | 13:11



Após revelar que quer diminuir o ritmo de sua carreira, Felipe Neto continuou sua conversa com Giovanna Ewbank, para o canal do YouTube Gioh, e em meio a diversas perucas, foi questionado pela apresentadora se havia algo que ele não faria nunca, nem por dinheiro e nem por visualizações. Ele começa dizendo o seguinte:

- O que eu não faria por 20 milhões de visualizações? Eu não entraria em uma banheira de Nutella! (risos) Eu tinha que alfinetar o meu irmão. (...) Tem coisas que eu não faria. Por exemplo, eu levo a sério a responsabilidade que eu tenho. Eu hoje tenho muitas crianças que me assistem. Não é o meu público majoritário, meu público majoritário é adolescente, acima de 13 anos. Mas tem muita criança, então tem certas coisas que, não importa o dinheiro que me ofereçam, não importa quantas visualizações eu vá fazer, eu nunca vou fazer.

Ele logo cita exemplos:

- Como me colocar em situações de risco, que ofereça esse risco como uma coisa engraçada pras crianças, consumir bebida alcoólica em vídeo ou fazer propaganda dela, então não importa, qualquer marca de bebida que me ofereça o dinheiro que for eu não vou fazer campanha publicitária de álcool.

Como você já deve saber, Felipe já ficou com uma famosa, a qual ele não revela a identidade de jeito nenhum. Porém, os fãs tem motivos para acreditar que essa pessoa seja a Anitta. Tentando se esquivar do assunto, o youtuber explica que não enxerga a fama como algo atrativo em uma pessoa, mas que essa artista que rolou o affair é uma pessoa muito legal:

- É complicado... eu nunca gostei de ficar com gente famosa. Quando você tá nesse meio, são as pessoas que você conhece. São as pessoas que se tornam seus amigos, seus parceiros. (...) Ela é muito legal, somos amigos e não tem mais nenhum tipo de romance, não tem nada. Eu sinceramente não vejo isso como uma conquista, (...) eu enxergo pessoas eu não enxergo títulos ou conquistas ou o que elas são ou o que elas fizeram na mídia. (...) Em relação a relacionamentos, eu sou uma pessoa extremamente simples. Certas coisas não me seduzem. Dinheiro, popularidade, mídia.