No Power Couple, Diego ameaça deixar o programa após briga feia com Fran

04/05/2018 | 11:11



No Power Couple desta quinta-feira, dia 3, a prova dos homens foi de disparar o coração de qualquer um, literalmente. Em um quarto escuro, os participantes tiveram que entrar em um quarto escuro e colocar as mãos em recipientes com várias coisas estranhas, como ratos, baratas e minhocas. Porém, o desafio para os homens não era adivinhar o que tinha dentro de cada um dos seis totens, já que as mulheres também entraram no quarto do terror antes deles. Para vencer a tarefa, os batimentos cardíacos dos maridos não poderiam ter uma variação maior do que o das esposas, mas eles não sabiam disso!

As apostas das mulheres foram as seguintes: Aritana apostou 10 mil em Paulo; Fran apostou 20 mil em Diego; Letícia apostou 13 mil em Marlon; Liége apostou apenas mil reais em André; Lilian apostou 7 mil em Creu; Munik apostou 21 mil em Anderson; Nadja apostou nove mil em Vinícius; Tati Minerato apostou 19 mil em Marcelo; Tatiana apostou 15 mil em Nizo e por fim, Thais apostou oito mil em Douglas.

O casal que teve o maior desempenho na prova foi Lilian e Creu, já que o funkeiro teve uma variação de apenas sete batimentos por segundo. Munik e Anderson também conseguiram um avanço após uma semana de perrengues, e garantiram os 21 mil reais apostados.

Já Diego não conseguiu completar a prova, depois de um dia intenso de brigas com Franciele. Os dois começaram a discutir por um sapato que a moça tinha tirado de sua mala e foi aumentando, com ambos trocando acusações sobre o desempenho no jogo e a concentração nas provas. Em certo momento da discussão, Diego ameaça deixar o reality:

- Você duvida que eu saia agora e desista do jogo? - diz ele, saindo do quarto. Os dois então, em cômodos diferentes da mansão, refletiram e conversaram com os outros competidores sobre a briga. Mais tarde, ambos admitiram em seus depoimentos que perderam a cabeça e com muito choro, se acertaram no quarto Egito. Ufa!