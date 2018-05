'Uma Mulher Fantástica' segue no front

04/05/2018 | 11:04



No domingo passado, dia 29 de abril, "Uma Mulher Fantástica" foi coroada com uma das honrarias mais badaladas da América Latina na atualidade: o troféu Platino de melhor filme. Venceu ainda em outras sete categorias, incluindo a de melhor atuação feminina, dado à atriz trans Daniela Vega, cujo show nas telas pode ainda ser conferido no circuito carioca na projeção do longa-metragem de DNA chileno no Estação NET Botafogo, às 21h35.

Na trama, ela vive uma cantora cujo afeto vai as mil maravilhas até a morte súbita de seu namorado. A perda dele é potencializada por toda a transfobia que começa a cercar a moça. "Paixão é o que move tudo na vida e a paixão me fez levantar todas as muitas vezes em que eu caí. A paixão agora tem uma nova cara pra mim: a cara do cinema", disse Daniela na entrega do Platino, no México.

Com direção de Sebastián Lelio, hoje em cartaz nos EUA com o drama LGBT "Disobedience", sobre um caso de amor lésbico na comunidade judaica, "Uma Mulher Fantástica" também conquistou o Oscar de Hollywood, como Melhor Filme Estrangeiro de 2018.

Falando de grandes mulheres, na segunda-feira, 7, no RJ, às 18h, o Cinemaison exibe Emmanuelle (1974), exibição o que pode matar nossas saudades da atriz Sylvia Kristel (1952-2012).