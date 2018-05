Campanha Sangue Corinthiano reúne doadores em prol da jovem Isabella

Juliana Bontorim



05/05/2018 | 08:00



No sábado, solidários reuniram-se em postos de coleta para doar na campanha em prol da jovem Isabella, 16 anos, diagnosticada com leucemia. A mãe, Vânia Suster, organizou toda campanha com auxílio do Sangue Corinthiano, projeto beneficente em prol de doações de sangue. “Só sabemos a grande necessidade de ser um doador quando realmente passamos o processo”, comenta a são-bernardense, que vibrou com os 78 doadores que participaram da ação. Nova data está em andamento para agosto.

Veja mais noticias da nossa coluna:

Interação

Diva do axé, Claudia Leitte desembarcou em Santo André, na casa de show Charllu. O motivo da visita agitada na região foi o jantar promovido por rádio para 15 fãs apreciarem a companhia da ídola.

Nova estrutura

“Nosso maior objetivo era sair do aluguel”, comenta a presidente da Associação Comercial e Empresarial de Diadema,Vera Lucia Rocha, durante inauguração do local, que contou com a presença de autoridades para a solenidade.