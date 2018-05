Em entrevista no hospital, Sabrina Sato conta detalhes da gravidez e revela o sexo do bebê

04/05/2018 | 10:11



Os fãs de Sabrina Sato ficaram para lá de surpresos quando a japa mais famosa do Brasil revelou que está grávida de seu primeiro filho com Duda Nagle. Apesar de ela ter sido internada às pressas depois de sofrer lesões no joelho e no cóccix, ninguém imaginava que a boa notícia viria agora. Pois a apresentadora recebeu seu amigo Rodrigo Faro no hospital para uma conversa pra lá de reveladora que v ai ao ar no Programa da Sabrina neste sábado, a partir das 22h15.

Na entrevista exclusiva feita no hospital, Sabrina fala sobre a gravidez de risco e que a cada dia melhora um pouco. O bebê e a apresentadora passam bem. Além disso, ela também explica porque está tanto tempo afastada da TV.

Ao lado do noivo, Duda Nagle, Sabrina ainda revela todos os detalhes da descoberta, do início de sua gravidez, dos cuidados, da felicidade quando recebeu a notícia e a reação de Duda ao saber que será pai.

Inclusive, Sabrina também recebe declarações de famosos que fazem questão de dividir este momento mágico através de mensagens para ela. A cantora Ivete Sangalo é uma delas, que vai surpreender a apresentadora com uma chamada de vídeo emocionante. Curioso de como tudo vai rolar?

E tem mais: para matar a curiosidade de seus fãs, amigos e familiares, Sabrina Sato revela o sexo do bebê. Em qual você aposta?

Na entrevista, Sabrina conta também que espera voltar às gravações do programa em 15 dias. E não é só isso! Em seu Instagram a japa postou um vídeo de #tbt do Carnaval dizendo que querer matar a saudade do desfile. Quer mais? Pois ela avisa: A partir do próximo Carnaval teremos mais um ou uma integrante no #herdeirosdavila . Eheheh... Vamos com tudo nossa Vila Isabel. Ps: meu bebê já tá sambando aqui dentro.