Luiz Gasparetto, médium e escritor, morre aos 68 anos de idade

04/05/2018 | 09:11



Triste notícia: o apresentador, médium e escritor Luiz Gasparetto morreu no dia 3 de maio, aos 68 anos de idade, em São Paulo. Ele lutava contra um câncer de pulmão.

A informação de sua morte foi divulgada em seu perfil oficial no Facebook, dizendo:

Luiz Gasparetto, o homem que deixa na Terra seu legado de espiritualidade. Foram mais de 30 livros publicados, milhares de palestras em diversas cidades do mundo, muitas vidas e corações tocados por seus ensinamentos, e ele gostaria que você se lembrasse de que melhorar o mundo começa com a melhora de si mesmo. Faça acontecer! No mundo espiritual, tudo tem começo e meio. O fim só existe para quem não percebe o recomeço. Nosso espírito é eterno. Feliz recomeço, Gaspa!.

Lembrando que Gasparetto apresentou entre 2005 e 2008 o programa Encontro marcado, na RedeTV!, além de ter escrito diversos livros sobre espiritismo e autoajuda.

Gasparetto era filho da escritora e também médium Zíbia Gasparetto, de 91 anos de idade.