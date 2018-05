Com virada, Celtics vence 76ers e abre 2 a 0 nas semifinais do Leste

04/05/2018 | 08:47



O Boston Celtics está em vantagem de 2 a 0 nas semifinais da Conferência Leste da NBA. Na noite de quinta-feira, o time reverteu uma desvantagem que chegou a ser de 22 pontos no segundo quarto para superar o Philadelphia 76ers por 108 a 103, em casa. Assim, os jovens do Celtics mostraram que, ao menos até agora, dominam a série, enquanto os rivais precisarão de ajustes para reagirem.

O novato Jayson Tatum brilhou com 21 pontos e converteu dois tiros livres no último segundo, enquanto Terry Rozier ajudou com 20 pontos, nove assistências e sete rebotes para o Celtics, que agora soma seis vitórias e nenhuma derrota no TD Garden nesta pós-temporada.

O dominicano Al Horford foi outro destaque ao contabilizar 13 pontos, 12 rebotes e cinco assistências. "O treinador nos disse que 'o time mais duro vencerá'. Definitivamente, eles nos deram uma bofetada no começo do jogo. Nós apenas tivemos que reagir para resolver as coisas", disse Rozier.

J.J. Redick anotou 23 pontos pelo 76ers, tendo convertido cinco arremessos de três. Robert Covington acrescentou 22 pontos e nove rebotes, enquanto Joel Embiid finalizou com 20 pontos, 14 rebotes e cinco assistências.

Porém, o astro novato Ben Simmons errou seus quatro arremessos de quadra e fez apenas um ponto, embora tenha dado sete assistências. "Acho que pensei demais nas coisas. Eu vou ter jogos ruins, isso pode acontecer. Obviamente, o momento foi muito inoportuno", disse Simmons, sobre sua péssima performance.

O time da Filadélfia desperdiçou sua grande vantagem, mas depois reagiu e se colocou à frente do placar por 93 a 88 na metade do quarto período. Mas uma ofensiva de 11 a 2 devolveu a liderança ao Celtics por 99 a 95 a pouco mais de três minutos do fim.

Na história, o time de Boston nunca desperdiçou uma vantagem de 2 a 0 em um série de playoffs. O terceiro duelo está previsto para sábado em Filadélfia.

A pós-temporada da NBA prossegue nesta sexta-feira com dois jogos das semifinais da Conferência Oeste: New Orleans Pelicans x Golden State Warriors e Utah Jazz x Houston Rockets. O Warriors lidera por 2 a 0, enquanto Rockets e Jazz estão empatados por 1 a 1.