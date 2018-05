Henrique Alves vai cumprir pena em casa

04/05/2018 | 07:22



O desembargador do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), Ney Bello, concedeu nesta quinta-feira, 3, habeas corpus ao ex-presidente da Câmara e ex-ministro do Turismo Henrique Eduardo Alves (MDB), derrubando prisão preventiva contra o emedebista no âmbito da Operação Sépsis.

No entanto, Alves, que estava preso desde julho de 2017, vai cumprir pena em regime domiciliar, porque ele tinha contra si dois mandados de prisão, o da Operação Sépsis, que investiga supostos desvios na Caixa, e um da Operação Manus, que apura pagamento de propina relaciona a construção da Arena das Dunas, em Natal, estádio construído para Copa de 2014.

Em fevereiro passado, o juiz federal Francisco Eduardo Guimarães, da 14ª Vara Federal no Rio Grande do Norte havia convertido a prisão do emedebista em domiciliar no âmbito da Operação Manus. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.