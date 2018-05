River Plate e Libertad garantem vaga nas oitavas da Libertadores

03/05/2018 | 23:50



A rodada da Copa Libertadores nesta quinta-feira garantiu mais dois time nas oitavas de final: o River Plate e o Libertad. O time argentino é o primeiro classificado no Grupo D, que também tem o Flamengo.

Jogando em Bogotá, o River derrotou o Independiente Santa Fe por 1 a 0, com gol de Lucas Pratto. O ex-jogador do São Paulo e do Atlético-MG acertou forte chute rasteiro no canto esquerdo do goleiro e marcou o único gol da partida, aos 24 minutos do primeiro tempo.

Com a vitória, o time argentino chegou aos 11 pontos e abriu boa vantagem sobre o Flamengo, segundo colocado. A equipe brasileira soma seis e jogará nesta rodada somente daqui a duas semanas, contra o Emelec, no Maracanã. Ainda tem chance de ser o primeiro do grupo, se vencer os dois jogos restantes e o River tropeçar na última rodada.

Em terceiro lugar, com quatro pontos, o Independiente Santa Fe ainda tem chances de classificação, embora remotas. O quarto e último colocado da chave é o Emelec, com apenas um ponto, sem qualquer chance de ir às oitavas de final.

Pelo Grupo C, o Libertad assegurou seu lugar nas oitavas de final ao vencer o The Strongest por 3 a 1, fora de casa, em La Paz, na Bolívia. O time paraguaio só precisava de um empate nesta quinta para selar a vaga no mata-mata.

Na altitude de La Paz, o Libertad abriu o placar com gol de Oscar Cardozo aos 22 minutos de jogo. Os anfitriões empataram no início da segunda etapa, logo aos três, com Raul Castro. Mas os visitantes decretaram a vitória nos minutos finais. Antonio Bareiro balançou as redes aos 41 minutos e Oscar Cardozo marcou mais um, desta vez de pênalti, nos acréscimos.

Com o triunfo, o time paraguaio chegou aos 12 pontos e se isolou na liderança da chave. O Atlético Tucumán tem nove e ocupa o segundo lugar, enquanto o Peñarol é o terceiro colocado, com seis pontos. O The Strongest é quarto e último e agora só tem chances de sonhar com a terceira posição para ir à Copa Sul-Americana.