Em fase final de tratamento, Dogão pode ser emprestado

O São Bernardo emprestou a maioria dos jogadores que se destacaram na campanha semifinalista do Paulista da Série A-2, exceção feita ao zagueiro Dogão, que seguiu no clube realizando tratamento para sanar a lesão na virilha esquerda. Entretanto, existem possibilidades de o defensor ainda ser cedido. Independentemente do problema físico, o atleta recebeu diversas sondagens e pelo menos uma proposta oficial chegou ao Tigre.



“Ele está em fase final de recuperação. Mais dez dias, no máximo, está liberado. Foi zagueiro eleito um dos melhores da A-2 e alguns clubes na época vieram atrás, sim. Oficialmente, o Remo procurou o São Bernardo”, explicou o diretor executivo Edgard Montemor Filho.



O próprio Dogão celebrou que outras equipes queiram contar com seu futebol. “Fico feliz que meu desempenho despertou interesse de outros clubes, realmente tive um semestre muito bom e quero dar sequência. Vamos ver o que vai acontecer”, afirmou. “No momento estamos (São Bernardo) sem jogar, mas isso não significa que não precisamos treinar. Muito pelo contrário. Tenho feito academia todo dia, treinando com bola em dois períodos, buscando sempre a melhora física. O campeonato acabou, mas os treinos continuam. Estou pronto e preparado para o que der e vier, independentemente das situações”, emendou.



A partir de agosto o Tigre disputará a Copa Paulista.