Duplas masculinas conquistam 5 vitórias em etapa de vôlei de praia

03/05/2018 | 23:02



As duplas masculinas do Brasil também se destacaram na etapa de Huntington Beach do Circuito Mundial de vôlei de praia, , nesta quinta-feira. Das seis parcerias na disputa, cinco venceram e avançaram à terceira fase da etapa realizada nas areis dos Estados Unidos.

Alison e Bruno Schmidt, Álvaro Filho e Saymon, Evandro e André, Pedro Solberg e George e Vitor Felipe e Guto venceram em suas estreias, enquanto Ricardo e Oscar foram derrotados na estreia.

Evandro e André Stein venceram na estreia os canadenses Nusbaum e Plantinga por 2 sets a 1, com parciais de 18/21, 21/12 e 15/11. Na sequência, eles vão encarar os noruegueses Anders Mol e Christian Sorum em busca da vaga nas oitavas de final.

Já os campeões olímpicos Alison e Bruno Schmidt derrotaram os russos Sivolap e Yarzutkin por 21/14 e 21/15. Seus próximos adversários serão os letões Samoilovs e Smedins.

Pedro Solberg e George estrearam vencendo os norte-americanos Billy Allen e Ryan Doherty por 21/13 e 21/19. Na fase seguinte, enfrenta os holandeses Brouwer e Meeuwsen, que faturaram a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos do Rio-2016.

Álvaro Filho e Saymon ganharam nesta quinta dos locais Taylor Crabb e Jake Gibb por 18/21, 24/22 e 15/10. Na sequência, eles vão duelar com Dalhausser e Nick Lucena.

Vitor Felipe e Guto, por sua vez, superaram os locais Lombardo Ontiveros e Juan Virgen por 21/16 e 21/15. Os poloneses Losiak e Kantor serão os próximos rivais dos brasileiros.

Única dupla brasileira que estreou com derrota, Ricardo e Oscar caíram diante dos argentinos Azaad e Capogrosso por 18/21, 21/19 e 15/13. Na repescagem, logo em seguida, bateu os locais Chase Budinger e Sean Rosenthal por 21/13 e 21/19. Nesta sexta, eles vão enfrentar os também locais Billy Allen e Ryan Doherty.