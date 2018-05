Feirão da Caixa, que começa hoje, oferece 708 imóveis no Grande ABC Evento disponibiliza, ao todo, 64,9 mil imóveis; especialista alerta para cuidados

Yara Ferraz

do Diário do Grande ABC



04/05/2018 | 07:27



O Feirão Caixa da Casa Própria em São Paulo, realizado no Pavilhão de Exposições do Anhembi, começa hoje e vai até domingo com oferta de 64,9 mil imóveis novos e usados. Pelo menos 708 unidades novas estão localizadas no Grande ABC. O evento, que vai até domingo, é opção para quem tem o sonho da casa própria e procura condições diferenciadas de financiamento. Especialista alerta, porém, que a compra deve ser efetuada após cuidados.

Segundo a Caixa Econômica Federal, os 708 imóveis novos da região estão localizados em Mauá (382) e São Bernardo (326). Deste total, 284 se enquadram no programa Minha Casa, Minha Vida. Os valores variam entre R$ 215 mil e R$ 380 mil.

No total, são mais de 260 condomínios, 54 mil imóveis novos e quase 11 mil usados, num total de 64.934 imóveis em oferta. Os compradores devem ter acesso a melhores condições para aquisição da casa própria com menores taxas de juros.

Mesmo com tantas opções e facilidades na hora da comprar, a educadora financeira da Dsop Educação Financeira Cintia Senna alerta que é fundamental se planejar. Segundo ela, o ideal é que o consumidor já tenha em mente o bairro onde deseja morar e a faixa de preço que pode pagar.

“Aconselho ir nos primeiros dias e fazer a visita no imóvel antes, não comprar só pela documentação. Lá, ele pode ver como está a estrutura, vizinhança e conversar com alguns moradores. Depois disso, a pessoa deve olhar o orçamento e sentar com a família, com todas as informações em mãos e, em conjunto, analisar se é o imóvel certo. Isso é importante para ver se vai precisar reajustar o padrão de vida e o que possui de reserva”, orienta ela.

Outra questão é que, mesmo com o financiamento não podendo comprometer mais do que 30% da renda, se o imóvel estiver na planta e o consumidor morar de aluguel, terá despesa maior até pegar as chaves, e isso deve ser contabilizado. “Em contrapartida, se for uma unidade usada, provavelmente vai ter que ser destinado valor para reforma.”

Tomando os devidos cuidados, Cintia acredita que o feirão seja boa oportunidade até mesmo para quem ainda está amadurecendo a ideia de adquirir um imóvel. “É importante para se familiarizar com o que o mercado disponibiliza. Trata-se de um ótimo momento para pesquisar.”

Para requerer o crédito da casa própria no feirão é necessário levar documento de identidade, CPF, comprovantes de renda e residência atualizados. Interessados podem obter informações nas agências da Caixa, pelo site www.caixa.gov.br ou telefone 0800 726 0101.