A nova cara da Bruta

Nilton Valentim



04/05/2018 | 08:06



Na fábrica, em Catalão (Goiás), onde a Mitsubishi L200 é produzida há 20 anos, a picape ganhou o apelido de ‘A Bruta’. Alcunha à qual, de certa forma, ela faz juz. Afinal, nestas duas décadas de fabricação, já ganhou 11 vezes o Rally dos Sertões, uma das maiores provas off-road do planeta, além de mostrar que é boa de serviço na terra e também no asfalto.

Mas o assunto aqui são as cinco versões 2019 que foram apresentadas pela marca – GL (R$ 120.990), GLX (R$ 126.990), GLS R$ 137.990), HPE (R$ 154.990) e a top de linha HPE-S (R$ 174.990) – todas elas equipadas com o mesmo motor, 2.4L turbo diesel, em alumínio, com 190 cv e 43,9 kgf.m de torque.

Para a linha 2019 da L200 a Mitsubishi procurou agradar o morador da cidade que gosta de andar de picape e também aqueles que precisam d’A Bruta para o trabalho pesado. Apostou em soluções para a eliminação de ruído interno, com isolamento no interior da cabine, e a presença de coxins na suspensão. Para os que gostam de uma direção mais radical, o carro conta com sistema dissipador de água. Ou seja, são defletores que minimizam o efeito splash. Assim, quando o carro atravessa uma poça d’água, o para-brisas fica limpo, possibilitando maior segurança ao motorista.

A equipe de reportagem avaliou o carro no asfalto e também na terra. Na prática, deu para comprovar a eficiência do controle de tração e estabilidade, que garantem mais segurança, precisão e controle. Foi possível também testar o controle de estabilidade, que atua em momentos em que os pneus estão escorregando em pisos com baixa aderência.

No percurso, com estradas de chão batido, pedras, água, travessia de pontes e mata fechada a A L200 mostrou que, além de bruta, é bem divertida.



O jornalista viajou a convite da HPE Automotores