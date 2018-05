Numerologia favorável

Nilton Valentim



04/05/2018



Convencionou-se dizer que os números são frios. A expressão popular faz sentido na maioria das situações. Mas quando o objeto em questão é o Audi A5 Sportback, jamais. O preço varia de R$ 192.280 (Atraction) e R$ 272.691 (Ambition Plus)

O motor 2.0 turbo entrega 252 cavalos nas versões Ambition e Ambition Plus e 190 cv na Atraction. A velocidade máxima é de 250 km/h e vai de 0 a 100 km/h em seis segundos. Dígitos que se transformam em emoção ao primeiro toque no acelerador. Dá para grudar no banco com muita facilidade!

Por sete dias a equipe de reportagem do Diário testou o carrão, em sua versão topo de linha – Ambition Plus – em condições urbanas e também de estrada. Logo de cara chamou atenção o virtual do cockpit, que permite ao motorista personalizar os mostradores atrás do volante de três raios. Assim, é possível visualizar informações como consumo de combustível, velocidade, temperatura. Também dá para ver o mapa e as informações de navegação. Tudo isso sem tirar as mãos do volante.

No centro do console, o monitor de 8 polegadas serve para comandar o som, câmera de ré e ainda oferece funções como mapa, pareamento com o celular e navegação, entre outras funções. O acesso se dá pelo imenso controle redondo localizado próximo da alavanca de câmbio, que, aliás, é automático e com sete velocidades.

O quesito segurança também precisa ser destacado. Sensores alertam para a iminência de colisões laterais, traseiras ou frontais. Apesar de esportivo, ainda há um porta-malas com capacidade para 480 litros.

Para finalizar o pacote, o carro disponibilizado para o teste veio na cor vermelha Matador, termo bem apropriado para definir o carrão da marca alemã.

Versão toop do A5 tem tração integral e dupla embreagem

O A5 Ambition Plus, a versão top do modelo, é equipado com sistema de tração integral (Quattro), que distribui força igual para todas as rodas conforme a necessidade. Isso resulta em mais aderência, controle, estabilidade e maior segurança.

As quatro versões contam com transmissão S Tronic de sete velocidades, com dupla embreagem. Assim, as trocas de marchas são quase instantâneas. Nada de trancos e até economia de combustível.