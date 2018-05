Passageiros do transporte coletivo de Sto.André têm novo aplicativo

Tauana Marin

Do Diário do Grande ABC



04/05/2018 | 07:00



Os usuários das linhas municipais de ônibus de Santo André já têm à disposição novo aplicativo de celular, chamado Santo André Mobi, que informa horário de chegada e trajeto dos coletivos. A tecnologia substituirá a atual CittaMobi, que continua em funcionamento apenas por quem embarca nas 15 linhas operadas pela Suzantur, na região da Vila Luzita. Todos os demais itinerários (35 do Consórcio União Santo André) estão adaptados ao novo dispositivo.

“Trata-se da qualificação e modernização do transporte público da cidade. O Cittamobi não trazia ponto a ponto da cidade, era apenas o trajeto do ônibus. Agora, os usuários não ficarão limitados a isso”, destaca o prefeito Paulo Serra (PSDB). O anúncio oficial, junto ao secretário de Mobilidade Urbana de Santo André, Edilson Factori, foi feito ontem à tarde no ponto de ônibus em frente ao Hospital Beneficiência Portuguesa de Santo André, na Avenida Portugal.

A ferramenta está disponível gratuitamente para as plataformas iOS e Android. “É algo customizado para nossa cidade e terá os ajustes e atualizações necessários que serão feitos frequentemente, com total segurança e conforto para o usuário”, diz o prefeito.

O dispositivo foi produzido com mão de obra da própria administração municipal e os custos ficaram aos encargos da Aesa (Associação das Empresas do Sistema de Transportes de Santo André). Por ano, a ferramenta custa cerca de R$ 1,5 milhão.

Dentre as novidades, o app reconhece o local que o usuário se encontra, mostra o roteiro tanto de ônibus quanto a pé, assim como o tempo gasto; os ônibus que são necessários para chegar ao destino; os horários que os coletivos passarão no ponto, além de todo o itinerário, e ainda oferece alarme para lembrar o horário que o coletivo irá passar, via sistema GPS. “É possível também se conectar às redes sociais, como Facebook, Google ou e-mail pessoal e fazer <CF51>check in</CF>. Dessa forma, um pai poderá ver o trajeto de um filho que volta da escola, por exemplo. Basta se conectar”, afirma o chefe do Executivo.

Outra questão importante que foi introduzida no novo app, segundo o prefeito, é a avaliação da ferramenta. “O usuário pode classificar o motorista, por exemplo, e sugerir melhorias.”

A Prefeitura irá investir na divulgação via redes sociais. “Queremos que as pessoas baixem o app e usem. Só assim vamos poder ajustar, atualizar essa ferramenta. Os munícipes poderão planejar melhor suas rotinas, horários, desafogando, inclusive, os pontos de ônibus. Tudo fica otimizado”, avalia o prefeito.