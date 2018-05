Racing vence Universidad de Chile e garante vaga à próxima fase da Libertadores

03/05/2018 | 21:20



O Racing venceu a Universidad de Chile por 1 a 0 nesta quinta-feira no estádio El Cilindro, em Buenos Aires, e garantiu vaga à próxima fase da Libertadores. O time argentino é o líder isolado do Grupo E, com 11 pontos, chave que conta com os clubes brasileiros Cruzeiro e Vasco.

A equipe mineira, no entanto, também está em boa situação, em segundo lugar, com oito pontos, e dependendo apenas de suas forças para terminar a primeira fase na liderança do grupo. Para isso, precisa de uma vitória simples contra o Racing, no dia 22, no estádio do Mineirão.

O Vasco, já eliminado, fecha sua participação no torneio no mesmo dia, em duelo contra a Universidad de Chile, fora de casa. O time chileno tem cinco pontos e possui chances remotas de avançar, pois tem saldo de gols muito inferior ao Cruzeiro (-6 a 9).

A vitória do Racing veio com um gol aos 35 minutos do segundo tempo. Donatti recebeu fora da área e bateu rasteiro. A bola ainda tocou na trave antes de entrar. Com a vitória, a equipe argentina se junta a Palmeiras e Santos, que também já confirmaram de maneira antecipada a vaga para a próxima fase.