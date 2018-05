Twitter pede que usuários mudem senha após descobrir bug

03/05/2018 | 19:09



O Twitter aconselhou que seus usuários mudem a senha da plataforma na tarde desta quinta-feira, após ter descoberto um bug que armazenava senhas de forma desprotegida.

De acordo com a plataforma, não há nenhuma indicação de que houve uma violação ou de mau uso de qualquer uma das senhas. No entanto, por precaução, o Twitter recomendou que os usuários considerem a alteração das senhas usadas para fazer login na rede social. Eles também devem alterar essa senha se a usarem para outros serviços.

A empresa diz que mascara ou criptografa as senhas, substituindo-as por um conjunto aleatório de números e letras, mas o bug fazia com que essas senhas fossem gravadas em um log interno antes que ocorresse o mascaramento. O Twitter afirmou que descobriu o bug por contra própria e que já o consertou.

Após a informação, a ação da rede social passou a cair no after hours em Nova York e, às 18h57 (de Brasília), o papel do Twitter cedia 0,65%, a US$ 30,47.