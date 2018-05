Com Pedrinho e Roger, Carille esboça o Corinthians para encarar o Ceará

03/05/2018 | 18:56



O Corinthians deve ter bastante mudanças para enfrentar o Ceará neste domingo, às 11h, na Arena Corinthians, pela quarta rodada do Brasileirão. O técnico Fábio Carille fez um esboço da formação nesta quinta-feira tendo como principais novidades Pedrinho, Thiaguinho e Roger como titulares.

O elenco se reapresentou nesta tarde, após a derrota em casa para o Independiente, e os titulares ficaram na academia enquanto Carille comandou uma atividade entre os reservas. O treinador afirmou, depois do duelo com os argentinos, que iria dar descanso para vários jogadores, por isso, a tendência é que o time tenha como base a formação ensaiada com Walter; Du (da base), Marcelo Deverlan (base), Pedro Henrique e Juninho Capixaba; Paulo Roberto e Thiaguinho; Pedrinho, Danilo e Marquinhos Gabriel; Roger.

Du e Deverlan fazem parte do time sub-20. Du é volante e atuou improvisado na lateral-direita. A tendência é que, para encarar o Ceará, a formação seja essa com jogadores mais experientes nos lugares dos garotos, que só participaram da atividade por falta de opções na posição.

Na lateral, Mantuan deve continuar na equipe, enquanto na zaga, Léo Santos ou Marllon podem aparecer. Léo Santos se recupera de uma tendinite no joelho direito e ainda não tem assegurada a total recuperação. Quanto a Marllon, o jogador contratado da Ponte Preta pode fazer sua estreia no domingo.

Pedrinho como titular é um pedido de boa parte da torcida. O atacante tem entrado bem nos jogos e a pressão para que tenha mais chances é enorme. Sempre que questionado sobre o assunto, Carille diz que o atacante não tem condição física de atuar 90 minutos, mas que ele está ganhando seu espaço aos poucos.

Roger e Thiaguinho chegaram recentemente. O atacante chegou a ficar no banco diante do Atlético-MG, mas não entrou. Já o volante e meia, que chegou do Nacional-SP, foi apresentado nesta quinta-feira. O elenco alvinegro retorna aos treinos na manhã desta sexta-feira, no CT Joaquim Grava.