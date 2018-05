BC realiza nesta sexta-feira leilão de até 8.900 contratos de swap

03/05/2018 | 18:20



O Banco Central informou nesta quinta-feira, 3, por meio de comunicado, a realização de leilão de contratos de swap cambial nesta sexta-feira, 4, das 11h30 às 11h40. Na operação, cujo efeito é equivalente à venda de dólares no mercado futuro, o BC vai ofertar até 8.900 contratos (US$ 445 milhões).

Os contratos a serem ofertados vencerão em 01/08/2018, 01/11/2018 e 02/01/2019. Estão programados para vencer um total de 113.000 contratos de swap cambial tradicional em 1º de junho (US$ 5,650 bilhões). Se mantiver a oferta diária de 8.900 contratos até o fim de maio, com exceção do dia 30 - último dia útil, quando o BC não costuma atuar -, a instituição não apenas rolará os vencimentos de junho como também injetará mais 56.100 contratos (US$ 2,805 bilhões) de swap no sistema.

Na quarta-feira (2), o próprio BC informou por meio de nota que irá ofertar quantidade de contratos superior à necessária para rolagem integral dos swaps em junho, "com o objetivo de suavizar movimentos no mercado de câmbio".