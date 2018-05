Monteiro perde para checo e está eliminado do Torneio de Istambul

03/05/2018 | 16:14



O brasileiro Thiago Monteiro foi eliminado após uma batalha de 2 horas e 27 minutos na segunda rodada do Torneio de Istambul, ATP 250 disputado em quadras de saibro. Nesta quinta-feira, o número 131 do mundo perdeu para o checo Jiri Vesely, o 84º colocado no ranking, por 6/2, 2/6, 7/6 (7/3), em 2 horas e 27 minutos.

Monteiro iniciou a sua participação em Istambul ainda no qualifying, tendo assegurado a sua presença na chave principal do evento turco. Depois, então, o brasileiro avançou na primeira rodada, mas acabou parando diante de Vesely nesta quinta, em um duelo até então inédito no circuito da ATP.

Na partida, Monteiro teve um início lento, permitindo que o checo abrisse 4/0, encaminhando a vitória no set inicial, vencido por 6/2. A segunda parcial foi praticamente oposta. O brasileiro se recuperou, liderou o placar por 3/0 e obteve mais uma quebra de serviço para triunfar por 6/2.

No set de desempate, Monteiro perdeu o seu primeiro game de serviço, mas reagiu imediatamente, devolvendo a quebra de saque. Monteiro, então, ficou muito perto da vitória ao abrir 5/2, mas perdeu o serviço no nono game, quando poderia tê-lo fechado em 6/4. Depois, então, acabou sucumbindo no tie-break.

Nas quartas de final, Vesley terá pela frente o tunisiano Malek Jaziri. O número 78 do mundo surpreendeu nesta quinta-feira ao derrotar o croata Marin Cilic, o quarto colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2.

O francês Jeremy Chardy superou, de virada, o sérvio Dusan Lajovic por 4/6, 7/6 (7/3) e 6/2 e agora vai duelar com o italiano Thomas Fabbiano, que passou pelo bósnio Damir Dzumhur por 6/2, 0/6 e 6/2.

Os outros dois confrontos das quartas de final do Torneio de Istambul já estavam definidos e um deles envolverá o brasileiro Rogério Dutra Silva, que terá pela frente o japonês Taro Daniel. Já o italiano Paolo Lorenzi duelará com o sérvio Laslo Djere.

MUNIQUE - Também nesta quinta-feira, o espanhol Roberto Bautista Agut avançou às quartas de final do Torneio de Munique ao derrotar o dinamarquês Cásper Ruud, o 193º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, em 1 hora e 16 minutos. O próximo rival do número 14 do mundo no evento será o alemão Philipp Kohlschreiber, o 34º colocado no ranking.