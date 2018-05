Roteiristas de Vingadores: Guerra Infinita defendem o final do filme

03/05/2018 | 16:11



Esta matéria contém spoilers pesadíssimos de Vingadores: Guerra Infinita, portanto, se ainda não assistiu o filme, é melhor não ler o texto e ir correndo para o cinema assistir o quanto antes!

Para quem viu o longa, com certeza ficou chocado com as mortes emocionantes do final do filme. Com Thanos adquirindo todas as Joias do Infinito, ele dizimou grande parte da população mundial, inclusive alguns de nossos heróis preferidos, como Homem-Aranha, Pantera Negra, Peter Quill, Soldado Invernal, Doutor Estranho e muitos outros. Mesmo tendo sido avisados por Mark Ruffalo um ano antes, os fãs não deixaram de ficar chocados e esperam que, de certa forma, isso não seja realmente verdade e o próximo Vingadores, previsto para maio de 2019, traga alguma reviravolta.

Porém, em entrevista ao Buzzfeed, os roteiristas Christopher Markus e Stephen McFeely reforçaram que as mortes foram reais e definitivas. Markus começa dizendo:

- (Vingadores 4) não fará o que você pensa. É um filme diferente do que você imagina que seja. E também... (as mortes são) reais. Eu só quero dizer que são reais e o quanto antes vocês aceitarem isso, o mais cedo vocês conseguirão ir para a próxima fase do luto.

McFeely completa:

- Nós vamos arcar com estas escolhas e esperamos que iremos surpreender e agradar vocês. É do mesmo estúdio e é a mesma equipe de filmagem. Eles foram escritos ao mesmo tempo, filmados ao mesmo tempo. Eles estão claramente conectados, mas são definitivamente dois filmes diferentes, um deles sendo dependente do que aconteceu anteriormente.

Além disso, como já visto na cena pós-crédito do filme, parece que Capitã Marvel, interpretada por Brie Larson, terá um papel importantíssimo no quarto filme da franquia. Os roteiristas não só avisaram os fãs para prestarem atenção no filme solo da heroína, que chega em março de 2019, como também indicam que importantes dicas serão dadas em Homem-Formiga e a Vespa, que chega aos cinemas em julho deste ano.

Uma boa época para ser fã dos filmes da Marvel, não é mesmo? Só esperamos que não haja mais mortes...