Fábio Assunção terá que pagar fiança de 30 mil reais após ser detido

03/05/2018 | 16:11



O ator Fábio Assunção terá que pagar uma fiança no valor de 30 mil reais para ser liberado da delegacia onde está detido, em São Paulo, conforme confirmou a assessoria de imprensa da Secretária de Segurança Pública de São Paulo.

Ele foi preso na madrugada de quinta-feira, dia 3, após se envolver em um acidente com outros dois carros, nos Jardins, na capital paulistana.

Fábio, que está no ar em Onde Nascem os Fortes, será autuado por embriaguez ao volante, de acordo com o portal G1, que afirma também que ele se negou a fazer o teste do bafômetro e recusou ir ao Instituto Médico Legal para realizar exame clínico.

Procurada, a assessoria de imprensa do ator não foi encontrada para comentar o caso.