Super Racing Clube chega a iInterlagos trazendo oportunidades para corredores

Já pensou em pilotar um carro de corrida em Interlagos? Isso mesmo: sentir as emoções de fazer o “S” do Senna, a reta oposta, café, laranjinha...entrar rasgando na reta principal! Pois você tem uma grande chance agora no início de maio: está chegando pela primeira vez em SP uma etapa do Super Racing Clube, que reúne sócios apaixonados por velocidade para curtir um dia de piloto numa pista profissional. O evento acontece nos próximos dias 4,5 e 6, das 9h às 17 horas.

Quem gosta de acelerar sabe a dificuldade que é levar um carro para a pista: mecânica, logística, pitstop, inscrições, ambulância, amigos pra acelerar junto, fora o custo da própria pista. O Super Racing Clube resolve todos estes problemas e você vai viver a emoção de dirigir os carros mais poderosos do mundo em pistas de alta velocidade, com o conforto e comodidade sem ter que se preocupar com nada. Além de entrar no carro dos seus sonhos, apertar o cinto e acelerar.

O clube conta com vários carros, que estão disponíveis para os sócios ou participantes durante os eventos: Trofeo Maserati, Ferrari 430 GT3, Stock Car V6, Stock Car V8, Marcas 1.6, DTM pick-up e Protótipo Spide. Conta também com pilotos profissionais e instrutores que ministram cursos práticos e teóricos durante o final de semana do evento.

Os eventos são bem organizados, com longe VIP, café da manhã, almoço, café da tarde Premium, simulador, tudo ao som de DJs exclusivos para que cada sócio ou convidado possa aproveitar ao máximo a experiência.





Sócio





O Super Racing Clube funciona como um clube mesmo, com pagamento de mensalidade. Para participar basta entrar de sócio. No plano estão inclusas 120 voltas no carro da categoria, que podem ser consumidas entre 3 a 12 dias de eventos. Serão oferecidos 30 dias de eventos no período de até 24 meses em diferentes autódromos do Brasil.

O sócio tem também outras vantagens como a possibilidade de levar 2 acompanhantes, rodar na pista com carro próprio, comprar voltas extras com desconto e acelerar máquinas diferentes. E quem não é piloto está incluso também o curso de pilotagem.





Convidado





Quem ainda não é sócio também pode participar do evento como convidado. Nessa primeira etapa de Interlagos, o Super Racing Clube preparou uma oferta especial: curso de pilotagem com parte teórica, 3 voltas de carona na DTM pick-up, mais 10 voltas pilotando a DTM e mais 3 voltas de carona no Trofeo Maserati por R$ 1.280,00. O pagamento pode ser parcelado e vale para os três dias de evento. Mas atenção: as vagas são limitadas!









As inscrições estão abertas e maiores informações em

superracingclube.com.brou contato@superracingclube.com.br.