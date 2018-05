Parlamento Europeu pede adiamento das eleições na Venezuela

03/05/2018 | 15:31



O Parlamento Europeu solicitou que as eleições planejadas na Venezuela sejam adiadas, até que fiquem mais claras as credenciais democráticas da disputa. O Legislativo da União Europeia votou por 492 votos a 87, com 77 abstenções, um pedido de suspensão imediata das preparações para a disputa de 20 de maio, pedindo que as autoridades locais envolvam todas as forças democráticas do país.

O presidente Nicolás Maduro busca um segundo mandato de seis anos. No mês passado, um candidato presidencial independente, Henri Falcón, afirmou que foi agredido fisicamente por partidários do governo.

"O processo eleitoral não atende aos padrões internacionais", afirmou o parlamentar europeu Esteban Gonzalez-Pons. Segundo ele, a eleição "apenas piorará a situação política, humanitária e de direitos humanos". Fonte: Associated Press.