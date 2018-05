Esposa de Junior Lima, Monica Benini posta vídeo de seu parto natural

03/05/2018 | 15:11



Junior Lima teve seu primeiro filho, Otto, em outubro do ano passado com Monica Benini. Nesta quinta-feira, dia 3, ela publicou um vídeo em seu Instagram mostrando alguns momentos do parto natural, que aconteceu na sua casa.

Na legenda, Monica disparou uma declaração para lá de especial:

Me entreguei por inteiro, permiti que meu corpo se fizesse morada, me conectei dia após dia com a força que é gerar uma vida dentro de si. Me conectei com meu bebê. Nós conversamos, meditamos, dançamos... ele no balanço leve do líquido amniótico e eu no movimento punk que é renascer para tornar-me mãe. Desde essa época que somos um só, falamos a mesma língua, existimos num uníssono ímpar e potente...

A ocasião, capturada por Lela Beltrão e Bia Takata, foi comentada por diversos usuários:

Muito legal você compartilhar esse momento tão íntimo. Deus abençoe sua família sempre.

Que coisa mais linda!

Já estou emocionada aqui!

O companheiro de Monica, Junior, chegou a dizer:

Orgulho demais da guerreira que você é!!! Amor maior não existe!