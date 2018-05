Thais Fersoza mostra como se divide entre maternidade e carreira: Não é fácil voltar a sair de casa para trabalhar

03/05/2018 | 15:11



Thais Fersoza é atriz, modelo, apresentadora... e mãe! Casada com Michel Teló, ela vive mostrando os momentos fofos da família, com os pequenos Melinda e Teodoro. Desta vez, em seu canal no Youtube, ela mostrou como é um dia de trabalho dela.

Levada ao aeroporto por Michel após tomar café com os filhos, ela viajou, fez uma reunião, uma drenagem, viu os pais, que moram no Rio de Janeiro, e participou de um evento. Ufa!

E é claro que tudo com muita saudade dos pequenos. A caminho do aeroporto, ela se disse grata por ter tido a possibilidade de ficar bastante com os bebês, por ser artista, mas revelou:

Voltar a sair de casa para trabalhar, não é fácil! Não é fácil para ninguém.