Em meio a boatos de gravidez, Pippa Middleton se diverte com amigas em Londres, confira!

03/05/2018 | 14:11



Os boatos de que Pippa Middleton estaria grávida pela primeira vez, após ganhar um terceiro sobrinho, só têm aumentado. A irmã de Kate Middleton estaria esperando um filho com James Matthews, tendo sido vista com as amigas curtindo uma noite londrina, de acordo com o Daily Mail. A seguir, confira mais cliques de Pippa durante a girls night!

Olha só esse sorrisão no rosto de Pippa! Num look casual, a irmã de Kate mostrou muita elegância só com um casaco e uma calça jeans. Deve ser de família mesmo!