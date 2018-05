03/05/2018 | 13:21



A cantora norte-americana Christina Aguilera anunciou nesta quinta-feira, 3, o lançamento de seu novo álbum de estúdio, "Liberation", para o dia 15 de junho. É o primeiro trabalho da cantora desde "Lotus", lançado em 2012. A primeira música revelada foi "Accelerate", composição feita em parceria com os rappers Ty Dolla $ign e 2 Chainz, que foi lançada já com seu videoclipe. Em seu novo álbum, Christina Aguilera vai contar também com parcerias com Demi Lovato, Keida e Shenseea.