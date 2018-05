Irmão de Meghan Markle pede para que o casamento dela com Príncipe Harry seja cancelado

03/05/2018 | 13:11



O casamento de Príncipe Harry e Meghan Markle vai acontecer no dia 19 de maio e familiares da ex-atriz de Suits não foram convidados, o que tem rendido algumas reações adversas. Dessa vez, o meio irmão da estrela, Thomas Markle Jr., resolveu escrever uma carta, segundo informações da revista In Touch, para pedir que o casório seja cancelado.

Na carta, escrita diretamente para Harry, está escrito o seguinte:

Não é tarde demais, Meghan Markle não é a mulher certa para você. Conforme o tempo se aproxima do casamento real fica claro que este é o maior erro da história dos casamentos reais. Meghan Markle é obviamente a mulher errada para você. Estou confuso com o fato de você não enxergar a verdadeira Meghan que agora o mundo todo vê. A tentativa de Meghan de atuar no papel de uma princesa, como uma atriz de Hollywood abaixo da média, está ficando velha.

Em seguida, Thomas ainda acusa Meghan de abandonar o próprio pai, após deixá-lo falido e não pagar o que estava devendo a ele. Ele ainda a chama de uma mulher entediada, superficial e vaidosa que vai fazer de você e da herança da família real uma piada.

Pesado!