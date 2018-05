Renato Aragão aprende gírias modernas com a filha, Lívian Aragão

03/05/2018 | 13:11



Lívian Aragão convidou seu pai, Renato Aragão, para participar de seu novo vídeo no YouTube! A proposta da atriz de 19 anos de idade era fazer um jogo com o eterno Didi: quais gírias modernas ele conhece? Dentre as palavras indicadas por ela estavam bugado, mitou, lacrei e crush, que o comediante se arriscou na hora de definir o significado da palavra:

- Na minha época era um refrigerante! (...) Crush hoje em dia é um tira-gosto de namorado, né? A menina quer namorar, o menino quer namorar, é o crush. É a paquera!

Na hora de shippar, o ator arrancou risadas da filha ao falar:

- Eu não tenho a mínima ideia do que é esse shippar!

Depois, Renato relembrou algumas das gírias que ele mais gosta de falar, como Fechou!, Ô da poltrona, a audácia da pilombeta e, claro, o seu Ô psit!