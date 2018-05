Avicii teria ligado para o irmão antes de morrer

03/05/2018 | 13:11



Mais uma revelação sobre a morte do DJ Avicii foi divulgada pela imprensa norte-americana. De acordo com a People, o irmão do DJ, David Bergling teria chegado em Omã apenas horas depois dele ter cometido suicídio:

- A família de Avicii falou com ele no telefone no início da semana e ficou muito preocupada com seu estado mental. Seu irmão voou para Omã para trazê-lo para casa e chegou apenas algumas horas mais tarde.

Aos 28 anos de idade, o produtor e DJ sueco foi encontrado morto em Muscat, Omã, no dia 20 de abril. O TMZ havia divulgado que ele morreu após se machucar com um pedaço de vidro. A família de Avicii sugeriu que ele havia cometido suicídio através de um comunicado à imprensa.