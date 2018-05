Clássico 'Robin Hood' vai ganhar novo filme

03/05/2018 | 13:02



Nesta quinta-feira, dia 3, foi divulgado o primeiro trailer de "Robin Hood", novo reboot que estreia no dia 20 de novembro. Estrelado pelo ator galês Taron Egerton e com produção da Lionsgate, esta é a primeira adaptação da história desde o ano de 2010.

Caso os resultados deste filme sejam positivos, o estúdio planeja fazer uma franquia de películas sobre o herói. Além de Egerton, Jamie Foxx, Eve Hewson e Jamie Dornan também são destaques do elenco do filme, que conta com a direção de Otto Hathurst e traz roteiro de Joby Harold.