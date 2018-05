Quem investir no Brasil ganhará, diz Temer

03/05/2018 | 12:57



O presidente da República, Michel Temer, reforçou o tom otimista com o País durante uma breve participação no evento "Agenda do Agronegócio", realizado durante a 25ª Agrishow, em Ribeirão Preto (SP). Antes de deixar a feira de máquina agrícolas, Temer afirmou que saía com "a sensação da grandiosidade do nosso País" e emendou: "vale a pena apostar no Brasil. Tenho ido a foros internacionais e digo sempre para que invistam no Brasil, pois que investir vai ganhar e essa feira (...) é mais um fator de entusiasmo com o Brasil".

Temer relatou ter ficado entusiasmado com a tecnologia disponível nas máquinas expostas na Agrishow e citou uma que funciona sozinha, apenas com a supervisão de um operador. "Aquilo que dependia da direção, do jeito de dirigir, hoje a máquina faz tudo praticamente sozinha."

Para Temer, se não fosse a "confiança extraordinária no País", ninguém seria capaz de investir R$ 1 milhão em uma máquina agrícola, como várias expostas na feira. "O sujeito vai comprar para perder dinheiro? O sujeito compra porque tem certeza que o investimento vai dar certo."

Temer disse ter sido informado pelo presidente do Banco do Brasil, Paulo Caffarelli, e que o valor financiado pela instituição financeira atingiu mais de R$ 1 bilhão até a quarta-feira, terceiro dos cinco dias da Agrishow. "Excedemos o recorde do ano passado e disse ao Caffarelli: vamos ver se chega a R$ 1,5 bilhão", concluiu.