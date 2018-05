Regulamentação de cassinos pode gerar arrecadação de R$ 25 bilhões, diz Maia

03/05/2018 | 12:30



Em tom de campanha, o presidente da Câmara dos Deputados e pré-candidato à Presidência da República, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta quinta-feira, 3, que a regulamentação dos cassinos é importante para o Rio de Janeiro e para o País, já que poderá gerar empregos e arrecadação para os governos.

O deputado informou, porém, que existe uma variedade de projetos sobre jogos aguardando votação na Câmara, fato que dificulta a discussão. A ideia, disse, é dialogar para que o projeto seja restrito à volta dos cassinos e aos jogos da Internet.

"Vamos conversar (com os deputados), alguns políticos pedem o bingo, a maquininha fora dos cassinos. Mas queremos apresentar (projeto) do cassino e dos jogos da Internet, porque o Brasil não está recebendo nada por isso (jogos na Internet)", declarou, ao deixar o hotel na zona oeste do Rio de Janeiro, onde participou de encontro com o setor de turismo e algumas associações comerciais do Rio.

De acordo com Maia, estudos mostram que a implantação de cassinos integrados a hotéis pode resultar na criação de 250 mil a 300 mil empregos no País, além de resultar em uma arrecadação de até R$ 25 bilhões para os governos. Ele estima que até 32 cassinos podem ser construídos no Brasil, se o projeto conseguir consenso e for aprovado.