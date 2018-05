Em SP, instituição judaica distribui 200 marmitas com almoço para desabrigados

03/05/2018 | 12:17



O almoço desta quinta-feira, 3, dos moradores que moravam no prédio que desabou em SP foi garantido por uma instituição beneficente israelita. Uma Kombi estacionou na entrada isolada em à frente da Igreja Nossa Senhora do Rosário com 200 marmitas, contendo arroz, feijão, carne e farofa. Também estão sendo distribuídos 400 kits com leite, pães, frutas e achocolatados. Este é o primeiro dia que os desalojados ganham uma refeição. Até então, haviam se alimentado de lanches, como pães e bolachas.

O rabino Berel Weitman, diretor executivo da TenYad, conta que a distribuição do almoço pela instituição foi autorizada pela Prefeitura de São Paulo. "Hoje viemos ajudar entregando comida a quem mais precisa depois dessa tragédia. Conseguimos doações com padarias. Todo mundo quis ajudar", afirmou.

Segundo o rabino, a prioridade é atender os moradores que foram desalojados do desabamento, mas pessoas em situação de rua que estão nas grades também vão receber o alimento. Weitman explica que o trabalho de distribuição de marmitas na hora do almoço vai continuar nos próximos dias.

A instituição atua há 25 anos no combate à fome no Estado. São distribuídos diariamente pela entidade 2,5 mil pratos quentes por dia para moradores de rua da capital paulista.