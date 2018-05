Após uma horrível infecção nos rins, Amy Schumer está se recuperando

03/05/2018 | 12:11



Amy Schumer havia sido hospitalizada após ser diagnosticada com uma infecção nos rins, a qual ela definiu como horrível. Por causa da internação, a comediante deixou de ir a Londres para promover seu mais novo filme, Sexy por Acidente, que chega aos cinemas brasileiros no dia 10 de maio.

E na última quinta-feira, dia 2, ela usou o Instagram para dar boas notícias aos fãs: ela já está quase 100%! Amy optou por postar uma foto em preto e branco em que aparece sem calças em meio a uma paisagem campestre. Na legenda, indicou:

Me recuperando.

Na postagem que havia feito recentemente para explicar aos fãs seu problema de saúde, ela disse que seus médicos a proibiram de viajar para promover o filme, já que estava hospitalizada. Após agradecer a equipe que cuidou dela, seu marido e sua família, Amy escreveu o seguinte:

Meus médicos me disseram que eu não podia ir. Estou muito decepcionada egoisticamente por perder esta viagem porque eu amo Londres e a Europa no geral e todas as ótimas pessoas (comidas) lá. Mas eu preciso colocar a minha saúde em primeiro lugar. Eu sou muito agradecida por todo o apoio que o filme está ganhando.