Edson Celulari se declara para os filhos Enzo e Sophia: - Eles vão crescendo e o amor só aumenta

Edson Celulari enfrentou um desafio e tanto em seu mais novo trabalho no cinema. Em Teu Mundo não Cabe nos Meus Olhos o ator interpreta Vitório, um deficiente visual que vive feliz com a família no bairro do Bixiga, em São Paulo, cuidando da pizzaria que herdou de seus pais. Porém, com o incentivo e insistência da esposa, acaba fazendo uma cirurgia para recuperar a visão e, a partir daí, o longa mostra as dificuldades do personagem a se adaptar a uma nova vida.

Edson falou que começou a preparação para o personagem três meses antes do início das filmagens, convivendo com deficientes visuais, inclusive um deles que também era pizzaiolo, como Vitório:

- Obviamente, tive que aprender a ter destreza, em como convencer que é um cego de olhos abertos, como um cego anda. Mas, de verdade, o Vitório é único, não é um especificamente que eu copiei, é um pouco de toda a pesquisa, e foi muito gratificante conviver e aprender com eles.

Além de interpretar um cego, Celulari teve que aprender a fazer pizzas, o que gerou, segundo palavras dele, algumas farinhas e massas caindo em sua cabeça. Mas um terceiro desafio inusitado foi dado para o ator: ele, que é palmeirense, teve que dar vida a um corinthiano fanático e vestir a camisa do time paulista:

- Foi muito estranho eu me ver, ainda bem que o personagem é cego, ele não se viu com a camisa [risos]. Mas é isso, eu sou palmeirense e minha família inteira é palmeirense, foi mais um desafio para o personagem. Mas eu acho que o Vitório ser corinthiano foi uma escolha certa, porque ele se mistura com a maior torcida. É bonito de ver um cego ali na torcida, pertencendo aquilo, integrado, que completa esse quadro do cego feliz e harmonioso com a sua vida.

Assim como Edson, o protagonista do longa também é pai de uma filha adolescente, Alicia, que orgulha Vitorio ao querer estudar nos Estados Unidos. O ator contou qual as semelhanças entre a história e sua relação com seus filhos na vida real, Enzo e Sophia:

- O Vitório tem um diálogo até mais fácil do que a própria mãe com a filha, talvez pelas circunstâncias em que ele vive, por ter enfrentado tudo que ele enfrentou, entende o que ela está passando também, o conflito dela não querer decepcionar os pais, de conquistar o mundo dela. Eu, Edson, adoro o ofício de pai. Eu acho que quando a gente tem filho no mundo é porque é resultado de uma responsabilidade nossa e eles vão crescendo e o amor e a responsabilidade só aumentam. Eles vão estar com 40, 50 anos e você vai pensar: Eles dependem de mim. E acho que vai ser sempre assim. Eu acho que o Vitório é um pai muito consciente, lúcido, e acho que esse é um paralelo possível.

Acessibilidade

Teu Mundo Não Cabe nos Meus Olhos será um filme com a acessibilidade bastante democrática, com audiodescrição, recurso que amplia a compreensão e a participação das pessoas com deficiência visual. Porém, diferente da necessidade de sessões especiais com o recurso, o público poderá usar o próprio celular para ter acesso à audiodescrição, através de um aplicativo.

O diretor Paulo Nascimento, que já tinha experiência com o recurso nos filmes Em Seu Nome e A Oeste do Fim do Mundo, contou que o método não beneficia apenas os deficientes visuais:

- A audiodescrição favorece também os idosos. Algumas pessoas já comentaram comigo que se sentem mais à vontade assistindo ao filme com audiodescrição.

Além da interpretação de Edson, o longa chama a atenção pela ambientação da cidade de São Paulo e o bairro do Bixiga, onde vivem os personagens. Ao assistir ao filme, o público só percebe que a história se passa em 2012 por conta dos jogos do Corinthians retratados. Porém, Paulo conta que a sensação de atemporalidade do filme foi proposital, para os espectadores focarem no drama de Vitório:

- Na verdade, a ideia era tornar tudo neutro. Eu morro de medo de fazer filme de época, é muito perigoso errar. O filme tem um paleta de cores, tem isso como uma proposta. A intenção também era fugir da questão médica, o filme não é sobre isso.

Teu Mundo Não Cabe nos Meus Olhos estreia nos cinemas nesta quinta-feira, dia 3.