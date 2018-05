Climão reina na casa do Power Couple após volta de Munik e Anderson

03/05/2018 | 11:11



A primeira eliminação da temporada do Power Couple deu o que falar. A DR foi formada pelos casais Thais e Douglas, salvos pela casa, Munik e Anderson e Luisa e Aloísio Chulapa, esses últimos que não conseguiram os votos do público e deixaram a competição.

No programa exibido nesta quarta-feira, dia 2, o clima de tensão reinou dentro da mansão, depois da volta de Munik e Anderson. O casal é considerado pelos outros competidores o mais forte, e a feição de descontentamento era visível depois que os dois voltaram para a casa. Letícia e Marlon foram um dos únicos que não cumprimentaram a dupla e ela disparou:

- Hoje eu não vou ser falsa. O jogo deles é se fazer de vítima, para que os outros pensem que eles são frágeis, para que eles possam desse jeito, assim como o outro [reality] que ela participou, comer pelas beiradas.

O climão ainda continuou quando Thais tentou explicar para Munik que eles ficaram mais distantes e são mais tímidos, no que a modelo rebateu dizendo que a casa inteira combinou de salvar Thais e Douglas, e por mais que dissessem que todos tinham mais afinidade com Luisa e Aloísio, eles receberam apenas um voto para serem salvos.

Tati Minerato e Marcelo foram um dos únicos casais que se uniram a Munik e Anderson, e eles falaram sobre as decisões do casal Power, Letícia e Marlon, na última divisão de quartos. Letícia justificou dizendo que acha injusto que Munik já tenha ganho um reality-show. Tati e Marcelo então se intrometeram na discussão falando que não concordavam com Letícia, e para continuarem dividindo os quartos sem discursos e justificativas.

Os quartos ficaram assim: Munik e Anderson no Perrengue, Liége e André com suíte Nova York, Fran e Diego na suíte Egito, Nizo e Tatiana na suíte Índia, Creu e Lilian no quarto Japão, Aritana e Paulo no quarto Tailândia, Tati Minerato e Marcelo no quarto Texas, D´Black e Nadja no quarto Suíça e Thais e Douglas na sala.

E o programa desta quinta-feira, dia 3, promete altas emoções. Além da prova dos homens, que terá baratas e ratos envolvidos, a edição mostrará uma briga feia entre Fran e Diego!