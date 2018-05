Luan Santana conta como se imagina no futuro e lança música com Pabllo Vittar e Simone e Simaria

03/05/2018 | 11:11



Alerta de sucesso à vista! Luan Santana se reuniu com Pabllo Vittar e Simone na noite da última quarta-feira, dia 2, e subiram no palco do evento Fan Feat, transmitido ao vivo pelo YouTube. Os dois artistas e a dupla Simone & Simaria ganharam um concurso que os elegeu para fazer o hit do ano, e os fãs já podem ver o resultado com o clipe de Hasta La Vista.

Em um programa de TV, o cantor ainda falou sobre sua nova música, 2050, e se mostrou romântico ao contar como se imagina no futuro:

- Quando ouvi essa música parei pra pensar: daqui 32 anos, como é que eu vou estar? Meu futuro profissional, pessoal... Eu sou da moda antiga. Quero ter minha casa de campo, dessas de filme, cerquinha, cheio de filhos. Quero estar cantando ainda, mas com muito menos shows.

Luan deu um pulo no tempo com seus trabalhos, já que antes da canção, tinha lançado o álbum 1977. Ele explica que os títulos foram propositais, e por um motivo bem fofo:

- Eu quis passar do 1977 e pular vários anos até 2050 para mostrar que o verdadeiro amor tem que resistir ao tempo. Acho que o amor move o mundo.