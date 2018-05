Giovanna Ewbank se declara a Bruno Gagliasso: Almas gêmeas se parecem fisicamente

03/05/2018 | 11:11



Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso estavam passando uns dias no Malawi, país africano onde conheceram Titi, filha deles. E voltando para o Brasil, a apresentadora fez um clique dela com o maridão e exaltou a semelhança entre eles. No texto, ela fez uma linda declaração de amor:

Quando me apaixonei por você não fazia ideia do quanto poderia ser feliz ao seu lado, compartilhando do mesmo pensamento e vontades sobre esse mundão, na verdade nunca pensei que pudesse existir ninguém tão próximo da minha própria essência... dizem que as almas gêmeas se parecem fisicamente também! Se você não for a minha, meu amor, não sei o que seria uma! TE AMO! Obrigada por todos os momentos vividos ao seu lado, você é um ser humano único que me inspira a cada dia!

O próprio Bruno comentou na foto e respondeu à ela:

Te amo!

Outro comentário que chamou a atenção na postagem foi o de Regina Casé! A apresentadora destacou o fato de ter se encontrado com Titi naquele dia:

Hoje ganhei um abraço daqueles da Titi na saída da escola! Ela super falante que vocês voltavam hoje à noite!

Como resposta, Gio disse o seguinte:

Ai, que linda, Re!!! Vamos nos encontrar!!! Saudades dessa família que eu amo!!!