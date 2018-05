Após críticas em foto dos filhos, Bela Gil dispara: Polêmica são vocês quem fazem

03/05/2018 | 11:11



A internet possui um caso de amor e ódio com Bela Gil, apresentadora do Bela Cozinha, no GNT, filha de Gilberto Gil e irmã de Preta Gil. Após a febre da alimentação saudável tomar conta das redes sociais, a apresentadora passou a fazer sucesso mostrando seus hábitos alimentares para lá de saudáveis e cheios de alternativas para os alimentos que são vilões para o nosso organismo. Enquanto alguns criticam o estilo de vida que Bela segue, outros seguem à risca os conselhos e dicas para ter uma vida melhor.

Mas, uma coisa que podemos dizer é que Bela Gil é polêmica - e ninguém nega! Entretanto, até quando ela quer mostrar apenas uma brincadeira de criança, acaba recebendo críticas, como aconteceu quando ela postou a foto acima, escrevendo na legenda:

Era uma das brincadeiras que mais amava fazer quando pequena. Agora são meus filhos! Nosso feriado foi assim.

Enquanto muitos seguidores adoraram relembrar que faziam o mesmo na infância, outros se atentaram à parede toda riscada. Foi então que um deles disparou:

Essa menina sempre com fotos polêmicas. Isso é uma imundice! Depois a criança vai achar que pode ir por aí escrevendo em todas as paredes! Agora criar de forma natural é criar sem educação.

Logo em seguida, ela mandou uma resposta ao rapaz:

A polêmica são vocês que fazem. E as conclusões precipitadas também. Talvez a minha educação seja bem diferente da sua.