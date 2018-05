Alemanha deve crescer 2,3% neste ano e 2,1% em 2019, prevê Comissão Europeia

03/05/2018 | 10:42



A Alemanha continuará com seu crescimento robusto, diante da demanda doméstica forte e do comércio com o exterior, afirmou a Comissão Europeia em suas mais recentes projeções. O braço executivo da União Europeia reafirmou sua previsão de que o país crescerá 2,3% neste ano e 2,1% no seguinte, além de esperar que o superávit orçamentário alemão siga estável em 1,2% do Produto Interno Bruto (PIB) neste ano, após ficar em 1,3% em 2017, devendo ainda passar a 1,4% do PIB em 2019.

Com forte demanda doméstica, que apoia as importações, o superávit em conta corrente da Alemanha deve diminuir um pouco. Após ficar em 8% do PIB no ano passado, ele deve passar a 7,9% do PIB em 2018 e a 7,6% em 2019, prevê a Comissão Europeia. Fonte: Dow Jones Newswires.