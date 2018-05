Governante AKP nomeia Erdogan como candidato a presidente na Turquia

03/05/2018 | 10:41



O partido que governa a Turquia atualmente, o Partido da Justiça e Desenvolvimento (AKP) nomeou oficialmente o presidente Recep Tayyip Erdogan como seu candidato para concorrer a eleição à presidência marcada para o dia 24 de junho.

O primeiro-ministro do país, Binali Yildirim, disse que os legisladores do AKP concordaram em apoiar Erdogan durante uma reunião nesta quinta-feira.

Enquanto isso, quatro partidos da oposição devem anunciar no fim de semana que eles estarão unindo forças contra o AKP nas eleições parlamentares que ocorrem nesta mesma data.

O principal partido da oposição, o Republicano do Povo, teria concordado com uma aliança com o recém-fundado Partido de Deus e dois pequenos partidos em uma tentativa de enfraquecer o domínio de 16 anos do AKP.

Um partido pró-curdo, cujo ex-líder e vários dos principais legisladores estão presos lutando contra as acusações de terrorismo, foi mantido fora da aliança. Fonte: Associated Press