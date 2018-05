China determina que governos locais acelerem gastos para impulsionar crescimento

03/05/2018 | 10:31



O Ministério de Finanças da China determinou hoje que governos locais do país acelerarem os gastos públicos de forma a impulsionar o crescimento econômico.

Em comunicado, o ministério avalia que alguns governos locais têm sido relativamente lentos em desembolsar recursos orçados e a utilizar fundos de anos anteriores, "o que tem afetado a implementação efetiva de importantes políticas de governo".

Governos locais terão até o próximo dia 10 para apresentar medidas específicas que garantam a aceleração de gastos, afirma o comunicado.

No primeiro trimestre, os gastos públicos na China tiveram expansão anual de 10,9%, mostrando desaceleração ante o avanço de 16,7% registrado nos primeiros dois meses do ano, segundo os últimos dados oficiais. Já o Produto Interno Bruto (PIB) chinês cresceu 6,8% no primeiro trimestre, mantendo o ritmo dos dois trimestre anteriores.

Em reunião na semana passada, o Politburo, principal órgão decisório do Partido Comunista chinês, prometeu ampliar esforços para estimular a demanda doméstica. Pequim tem o objetivo de alcançar taxa de crescimento de 6,5% este ano. Fonte: Dow Jones Newswires.