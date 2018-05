Jazz vence Rockets fora de casa e empata semifinal do Oeste

03/05/2018 | 08:52



O Utah Jazz contou com uma grande atuação de Joe Ingles e uma enterrada espetacular de Donovan Mitchell em um momento crucial para superar o Houston Rockets por 116 a 108, na noite de quarta-feira, fora de casa, empatando o duelo pelas semifinais da Conferência Oeste em 1 a 1, após um duelo com algumas reviravoltas.

A pouco mais de 6min para o fim do quarto período, o Jazz liderava o placar por uma apenas quatro pontos - 98 a 94 -, quando Mitchell falhou em um arremesso. Mas ele saltou entre três adversários para pegar o rebote e dar uma enterrada com um mão para ampliar a vantagem, mostrando que o seu time não ia permitir que a dianteira escapasse.

Mitchell fechou o jogo com 17 pontos e 11 assistências pelo Jazz, no seu primeiro jogo nos playoffs em que marcou menos de 20. Ingles se destacou com 27 pontos, tendo convertido sete arremessos de três. Rudy Gobert acumulou 15 pontos e 14 rebotes.

Depois de chegar ao intervalo perdendo por 25 pontos na derrota por 110 a 96 no primeiro jogo da série, o Jazz assumiu a dianteira do placar desde o princípio na noite de quarta e chegou a ter uma vantagem de 19 pontos na metade inicial do duelo.

O Rockets recuperou a vantagem no terceiro período, mas não pôde conter o ritmo do time de Salt Lake City no último quarto. O Jazz estava em desvantagem de dois pontos a oito minutos do fin, mas armou uma ofensiva de 16 a 2 para definir o encontro.

James Harden terminou com 32 pontos e 11 assistências, enquanto Chris Paul contribuiu com 23 pontos pelo Rockets, que sofreu sua primeira derrota para o Jazz neste campeonato, após vencer os cinco duelos anteriores. Já Clint Capela somou 21 pontos e 11 rebotes. Os brasileiros tiveram desempenho discreto. Raulzinho somou um rebote e uma assistência nos sete minutos em que atuou pelo Jazz, enquanto Nenê ficou em quadra por quatro minutos pelo time de Houston, com um rebote capturado.

A terceira partida da série está marcada para sexta-feira, em Salt Lake City. Os playoffs prosseguem nesta quinta com dois jogos: Toronto Raptors x Cleveland Cavaliers e Boston Celtics x Philadelphia 76ers. Cavaliers e Celtics estão em vantagem de 1 a 0.