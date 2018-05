Presidente da Itália fará nova rodada de consultas para tentar formar governo

03/05/2018 | 08:47



O presidente da Itália, Sergio Mattarella, realizará uma nova rodada de consultas entre os partidos políticos na segunda-feira (7), depois que tentativas anteriores de reunir uma maioria parlamentar para formar um governo fracassaram.

"Dois meses depois das eleições, as posições dos partidos permaneceram inalteradas", afirmou o gabinete da presidência em nota. "Nenhuma maioria potencial surgiu".

Mattarella se reunirá com delegações de todos os partidos eleitos para o parlamento na segunda-feira para ver se há outras alternativas para formar uma maioria governamental, depois que as opções promovidas até agora não se concretizaram.

Seu próximo passo poderia ser tentar convencer as partes a formar um governo de coalizão de base ampla apoiado pela maioria dos partidos e liderado por uma figura neutra. Tal governo poderia ter um mandato e duração limitados, até que novas eleições sejam realizadas.

No início desta semana, uma quarta tentativa de formar um acordo entre os partidos políticos - um acordo entre o novato Movimento 5 Estrelas e o atual Partido Democrata - não teve sucesso, deixando poucas opções ao presidente.

A Itália está mergulhada na incerteza política desde que as eleições de 4 de março produziram um parlamento dividido em três blocos. Uma coalizão de centro-direita, liderada pela Liga do Partido Anti-imigração e incluindo o partido Forza Italia, de Silvio Berlusconi, emergiu como a maior coalizão, com cerca de 37% dos votos populares. O Movimento 5 Estrelas seguiu com cerca de 32%, tornando-se o partido com a maior parcela de votos, enquanto o Partido Democrático de centro-esquerda seguiu os dois. Fonte: Dow Jones Newswires