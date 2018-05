Fazenda nomeia Antonio Carlos Ferreira de Sousa como novo presidente do Coaf

03/05/2018 | 08:37



O Ministério da Fazenda nomeou Antonio Carlos Ferreira de Sousa presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), no lugar de Antonio Gustavo Rodrigues, que no mês passado pediu para deixar o posto. O novo presidente do Coaf já trabalhava no órgão como diretor, cargo do qual foi exonerado para poder assumir a nova função.

A mudança está formalizada na edição desta quinta-feira, dia 3, do Diário Oficial da União (DOU), que ainda traz a nomeação de Joaquim da Cunha Neto como diretor de Inteligência Financeira e Supervisão do Coaf.