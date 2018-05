Grávida, Sabrina Sato revela desejo por comidas ácidas e se diverte com meme do filho

03/05/2018 | 08:11



Sabrina Sato mal anunciou a gravidez e já está revelando os desejos que uma gestante sente enquanto está à espera de seu bebê. Na noite da última quinta-feira, dia 2, Duda Nagle publicou um vídeo da apresentadora revelando que nos últimos dias tem sido vontade de comidas ácidas.

- Boa noite pessoal, estou aqui com a mamãezinha mais querida do brasil, que não para de comer, disse Duda no início do vídeo enquanto filmava Sabrina comendo.

Ao risos, a apresentadora completou:

- E você é o papai! Quer uma laranjinha com sal?

O ator não resistiu e resolveu entregar o que há acontecido na madrugada anterior:

- Nossa, vou contar! Ontem essa gravidinha falou: Quero laranja, corta laranja para mim por favor. Era uma hora da manhã. Aí eu peguei um canivete, porque a gente não tem faca aqui no quarto, fui lá cortar a laranja, descasquei. Na hora de entregar a laranja ela falou: Ai deve ser muito bom botar sal.

Sabrina, então, explicou seu desejo:

- É porque eu to comendo tudo ácido, eu gosto de laranja, limão, tudo ainda com sal, eu estou nessa agora.

Mesmo internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, a apresentadora não perdeu o bom humor e mostrou que está aproveitando o momento de repouso para descansar ao lado de Duda. Em seu Instagram Stories, a beldade revelou que está acompanhando algumas séries da Netflix, como o sucesso La Casa de Papel e produções que falam sobre gravidez.

A japa ainda aproveitou a repercussão do anúncio de sua gravidez para entrar na onda dos memes que surgiram após a novidade tomar conta da internet. Na rede social, ela publicou uma foto de uma montagem de um bebê com uma pinta na testa. Na legenda, a brincadeira: Spoiler do bebê da Sabrina Sato - não me julguem, fazendo referência ao fato de como o bebê poderia vir ao mundo, herdando a marca registrada da mãe.

No mesmo dia, Sabrina e Duda ainda apareceram aos beijos em foto de ensaio fotográfico que fez parte da divulgação da notícia de que ela está grávida. Na legenda, Sabrina levantou suspeitas entre os seguidores ao escrever: O amor transforma, seguido de um coração azul, indicando que o bebê que está à espera é um menino. Será?