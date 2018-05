Duas pessoas ficam feridas em acidentes no Sistema Anchieta-Imigrantes

Do Diário OnLine



03/05/2018 | 08:03



Dois acidentes, um na Rodovia dos Imigrantes e outro na Via Anchieta, deixaram duas pessoas feridas e complicam o trânsito na manhã desta quinta-feira, em São Bernardo.

Na via Anchieta, dois caminhões colidiram por volta das 4h40, no km 28, sentido Capital. Um dos motoristas foi gravemente ferido e foi socorrido pela Ecovias, concessionária que administra a via, para hospital local. Há trânsito entre o km 30 e km 29, no entanto, todas as faixas já estão liberadas para o tráfego.

Já na Imigrantes, uma carreta que transportava papel tombou na altura do km 33, no sentido Litoral, pouco depois das 5h. Segundo a Ecovias, o motorista teve ferimentos moderados. Duas faixas ainda estão bloqueadas devido ao derramamento da carga, fardos de papel, na pista. A carreta continua no local e há cerca de 500 metros de lentidão, mas o trânsito está fluindo.